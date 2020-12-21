Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк заработал нелепое удаление в матче чемпионата Португалии. Его «Белененсеш» играл с «Маритиму», счет был 0:0, но на 61-й минуте российский голкипер получил красную карточку.
Во время контратаки соперника Крицюк выскочил из ворот на перехват, явно подсмотрев фишку у Мануэля Нойера. Правда, ничем хорошим это не закончилось. Станислав не успел и сфолил – арбитр показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.
Чемпионат Португалии
Экс-вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в португальский клуб
- «Белененсеш» проиграл 0:1, пропустив на 93-й минуте.
- 30-летний Крицюк – воспитанник академии Коноплева. Он перешел в «Белененсеш» в сентябре.
- В 2016-м он провел 2 матча за сборную России.
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