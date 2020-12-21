Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк заработал нелепое удаление в матче чемпионата Португалии. Его «Белененсеш» играл с «Маритиму», счет был 0:0, но на 61-й минуте российский голкипер получил красную карточку.

Во время контратаки соперника Крицюк выскочил из ворот на перехват, явно подсмотрев фишку у Мануэля Нойера. Правда, ничем хорошим это не закончилось. Станислав не успел и сфолил – арбитр показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.

Чемпионат Португалии
Экс-вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в португальский клуб
30/09/2020 В 05:45
  • «Белененсеш» проиграл 0:1, пропустив на 93-й минуте.
  • 30-летний Крицюк – воспитанник академии Коноплева. Он перешел в «Белененсеш» в сентябре.
  • В 2016-м он провел 2 матча за сборную России.

Иван Злобин – надежда России в Европе

Два клуба из топ-лиг, которые еще не проигрывали. О них – в телеграме Eurosport

Чемпионат России
Ortacizgi: Крицюк перейдет из «Краснодара» в «Бешикташ»
28/06/2020 В 17:45
Чемпионат России
Вратарем «Краснодара» интересуются клубы Испании, Греции, Турции и Швейцарии
17/06/2020 В 09:16