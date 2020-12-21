Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк заработал нелепое удаление в матче чемпионата Португалии. Его «Белененсеш» играл с «Маритиму», счет был 0:0, но на 61-й минуте российский голкипер получил красную карточку.

Во время контратаки соперника Крицюк выскочил из ворот на перехват, явно подсмотрев фишку у Мануэля Нойера. Правда, ничем хорошим это не закончилось. Станислав не успел и сфолил – арбитр показал ему желтую карточку, которая стала для него второй.



