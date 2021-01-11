Бывший футболист «Ювентуса», «Интера» и сборной Нидерландов Эдгар Давидс брутально дебютировал на посту главного тренера «Ольяненсе» – клуба из третьего дивизиона чемпионата Португалии.

47-летний Давидс руководил командой в игре против «Лузитану Эвора». Матч завершился нулевой ничьей, и после финального свистка футболисты обоих клубов устроили драку. Тренеры немедленно вмешались: Давидс получил красную карточку, его коллега – желтую. De Telegraaf сообщает, что после инцидента Эдгар отказался общаться с прессой.

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  • Давидс был жестким игроком – например, когда он был играющим тренером «Барнета», он получил 3 красных и 4 желтых карточки в 9 матчах.
  • С «Юве», «Интером» и «Аяксом» Давидс завоевал 19 трофеев.

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