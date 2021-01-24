Бывшему защитнику «Зенита» Луишу Нету, который сейчас выступает за «Спортинг», не хватило золотой медали за победу над «Брагой» в финале Кубка португальской Лиги.
32-летний Нету стоял последним в очереди и остался без награды, так как Лига предоставила каждой команде финалистов по 40 медалей. Теперь футболист получит медаль позже.
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«Я остался до конца с Себой (капитаном Себастьяном Коутсом – Eurosport.ru), чтобы поднять трофей, и даже подумал, что у меня есть медаль. Уверен, что мне ее дадут, нет никаких проблем», – цитирует Нету Record.
- Финальный матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Спортинга».
- Нету играл за «Зенит» в 2013-2019 годах с перерывом на аренду в «Фенербахче».
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