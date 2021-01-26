Инцидент произошел сразу после финального свистка матча чемпионата Португалии между «Фаренсе» и «Порту». Пепе отправился, чтобы поприветствовать Мамаду Ндиайя, но нарвался на грубую фразу. Сенегалец, который вышел на поле на 94-й минуте, что-то сказал капитану, после чего Пепе вскипел.

Брутальный защитник набросился на африканца – их разняли арбитр и одноклубники. О фразе, которую произнес Мамаду, не сообщается, но после игры полузащитник извинился.

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«Извиняюсь перед болельщиками «Порту» за досадный инцидент. Этого никогда не должно было случиться. Пепе – мой старший брат, я многому научился у него. Иногда желание победить вызывает странные эмоции. Я всегда был образцом дисциплины и преданности клубу. Намерен и дальше поддерживать эти ценности», – написал Ндиай в твиттере.

Потасовку футболистов прокомментировал главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

«Тут нечего объяснять. Нормальное явление в футболе, когда игроки имеют разные мнения. Это просто разногласия. Мы говорим о команде, у которой есть характер. Все нормально», – цитирует Консейсау Afrique Sport.

Матч завершился победой «Порту» со счетом 1:0. «Драконы» идут на втором месте: проигрывают «Спортингу» одно очко, несмотря на то, что соперник провел на матч меньше.

В девяти матчах чемпионата Португалии-2020/21 37-летний Пепе собрал три желтых карточки.

Последний раз Пепе получил красную карточку (в рамках чемпионата) в сезоне-2011/12, когда играл за «Реал».

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