Российский голкипер «Белененсеш» Станислав Крицюк жестко столкнулся c футболистом «Порту» Нану во время матча 17-го тура португальской Примейры. После столкновения Нану не смог продолжить матч – на поле выехала скорая и забрала футболиста.
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Инцидент произошел в результате обычного игрового эпизода. На 87-й минуте при счете 0:0 вратарь решил перехватить мяч после навеса игрока «Порту» в штрафную «Белененсеш». Первым на мяче был защитник, но Крицюк столкнулся с также находившимся в штрафной Нану. Игрок сборной Гвинеи-Бисау серьезно пострадал, его увезла скорая. Крицюк продолжил матч, который возобновился после 10-минутной остановки.
«Белененсеш» – «Порту»
Фото: Getty Images
- Встреча завершилась нулевой ничьей, на 44-й минуте гол нападающего «Порту» Эванилсона не засчитали из-за офсайда.
- Крицюк провел 11-ю игру за «Белененсеш» в чемпионате Португалии, из них пять он отстоял без пропущенных голов.
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