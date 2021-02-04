Российский голкипер «Белененсеш» Станислав Крицюк жестко столкнулся c футболистом «Порту» Нану во время матча 17-го тура португальской Примейры. После столкновения Нану не смог продолжить матч – на поле выехала скорая и забрала футболиста.

Инцидент произошел в результате обычного игрового эпизода. На 87-й минуте при счете 0:0 вратарь решил перехватить мяч после навеса игрока «Порту» в штрафную «Белененсеш». Первым на мяче был защитник, но Крицюк столкнулся с также находившимся в штрафной Нану. Игрок сборной Гвинеи-Бисау серьезно пострадал, его увезла скорая. Крицюк продолжил матч, который возобновился после 10-минутной остановки.