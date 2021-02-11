Необычный эпизод произошел во время первого полуфинального матча Кубка Португалии между «Порту» и «Брагой» – футболисты толкали по полю машину скорой помощи.
«Брага» проигрывала со счетом 0:1, когда 21-летний защитник Давид Кармо бросился на мяч, чтобы не дать Луису Диасу удвоить преимущество «Порту». Стык получился чрезвычайно жестким: судья отправился смотреть видеоповтор и увидел, что Диас нанес сопернику сильный удар в область лодыжки. Нарушитель был удален с поля прямой красной карточкой.
Травма оказалось серьезной, и скорая помощь выехала прямо на поле, но не смогла сразу увезти пострадавшего – сломалась и заглохла. Толкать автомобиль, чтобы помочь ему завестись, пришлось игрокам обеих команд.
- Матч завершился со счетом 1:1, «Порту» заканчивал вдевятером.
- Давидом Кармо интересуется «Манчестер Юнайтед».