В мае 2018 года в Лиссабоне полыхало. Около 50 фанатов «Спортинга» ворвались на базу за несколько дней до ухода команды в отпуск и кулаками отблагодарили игроков за провал в конце сезона. «Львы» не попали в Лигу чемпионов, несмотря на хорошие трансферы и бесконечные обещания президента Бруну де Карвальо сделать команду великой. Вскоре руководитель ушел, но сразу лучше не стало.

В марте 2020 года болельщики «Спортинга» вновь взбесились: клуб за 11 миллионов евро выкупил у «Браги» главного тренера. Во-первых, удивила сумма – столько в Португалии редко платят даже за игроков. Во-вторых, Рубен Аморим пусть и за пару месяцев вывел «Брагу» в лидеры, но до этого девять лет играл за враждебную «Бенфику». 35-летнего мужчину ждал жаркий прием.

Прошел год. Никто уже не вспоминает о прошлом Рубена, его обожают фанаты и медиа. В оставшейся части коронавирусного сезона он не сделал ничего выдающегося: команда осталась на четвертом месте и уступила «Браге» бронзу по дополнительным показателям. Сенсация произошла в новой кампании: «Спортинг» после 24 матчей идет на первом месте без поражений и опережает «Порту» на 10 очков. Чтобы утвердить успех, осталось провести 10 игр: «бело-зеленые» могут установить личный рекорд – еще ни разу им не удавалось пройти сезон без осечек.

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Удивительно, что такие результаты «Спортинг» показывает на фоне недавнего экономического кризиса. В 2019-м долги клуба перевалили за 50 миллионов евро, и от катастрофы спас 55-миллионый трансфер Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед». «Спортинг» не только занял четвертое место в чемпионате (такого плохого результата не было семь лет), но и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. А летом, уже после приглашения Аморима, клуб больше продавал, чем покупал: особенно выделяется трансфер Вендела в «Зенит» за 20 миллионов евро. «Львы» усилились в основном неизвестными молодыми игроками и парой свободных агентов 30+.

Здесь важна еще одна фигура – новый президент клуба Фредерику Варандаш не лезет в спортивное направление. Бывший военный врач, участвовавший в боевых операциях в Афганистане, точно понимает, как важно доверие ближайшим коллегам. Поэтому, несмотря на периодически возникающие конфликты, каждый в «Спортинге» занимается своим делом.

Естественно, перед сезоном на команду никто не ставил. Быстрый вылет из Лиги Европы не добавил симпатий главному тренеру. Но Аморим все же умудрился за пару месяцев построить сверхбыструю систему с ярким игровым почерком. За счет индивидуальных действий Педру Гонсалвеша – лучшего бомбардира лиги, которого тренер привел из «Фамаликау» – получаются атаки, которые потом попадают в хайлаты туров. Также выделяются Жоау Мариу, который недавно зажигал в «Локо», и юный крайний латераль Нуну Мендеш – за ним уже объявил охоту «Ливерпуль». Но главное, у команды лучшая оборона в лиге: всего 11 пропущенных мячей и восемь сухих матчей.

«Спортинг» уже победил «Бенфику», «Брагу», дважды сыграл вничью с «Порту». Ничто не должно помешать им выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов.

Португальский агент Паулу Барбоза подробнее рассказал Eurosport о феномене «Спортинга».

– В успехах большая заслуга Аморима. Он сделал из «Спортинга» самую молодую, но в то же время самую эффективную команду Португалии. Он ввел новую методологию работы, и результат сразу пришел. Команда здорово стартовала, так что все изначально пошло по плану. Еще один плюс – отсутствие зрителей. На молодых игроков и тренера не оказывается давление, – отметил Паулу.

Рубен Аморим Фото: Getty Images

– Что говорят об Амориме в Португалии?

– У него самая высокая репутация. Он не появился из неоткуда. Сначала он полсезона поработал в «Браге» и вывел ее на первое место. «Спортинг» рискнул и забрал тренера в середине сезона. О нем уже тогда много говорили: он обыгрывал «Порту», «Бенфику» и сам «Спортинг». Он прекрасный мотиватор, психолог, способный объединять игроков. В Португалии считают, что у него очень большое будущее. Он до сих пор играет с командой на тренировках. Он такая же часть коллектива. И это в нем подкупает.

– Можно ли сравнить его с Жозе Моуринью, который тоже добивался первых успехов в Португалии?

– Не стал бы сравнивать. Рубен более успешен. Ведь Жозе до личных успехов много лет работал ассистентом, а Аморим тренирует только четвертый год и работал в трех клубах: с «Каза Пия» добился повышения в классе, с «Брагой» дошел до первого места. Теперь «Спортинг», который до сих пор ни разу не проиграл.

– Гонсалвеш и Нуну Мендеш – две молодые португальские звезды. Насколько велик их вклад в успех?

– «Спортинг» в первую очередь команда. Там есть и блестящие футболисты с индивидуальной точки зрения, есть те, кто не так хорош. Но за счет слаженного механизма они выглядят здорово.

– Фигура нового президента и одновременно бывшего врача Фредерику Варандаш тоже позитивно отразилась на команде?

– Как ни странно, в результатах заслуга исключительно тренера. Новый президент слишком молод и имеет мало опыта в футболе. Изначально он внес большой раскол внутри клуба. Но благодаря новому тренеру ситуация изменилась. Это заслуга Аморима. Его по сути выкупили из «Браги» за 11 миллионов. Спортивный директор «Спортинга» играл с Аморимом. И Рубена уговаривали приехать в клуб в середине сезона. Новый тренер спас руководство «Спортинга». Он освоился в команде и показывает результат.

– Что происходит с «Бенфикой» и «Порту»?

– «Бенфика» сильно пострадала из-за коронавируса. Почти все ее игроки имели трудности, было сложно восстановиться физически. «Порту» пострадал не так сильно, но они отдали нескольких важных футболистов прошлым летом. Чемпионат еще не закончился. Однако есть все предпосылки, чтобы «Спортинг» стал чемпионом.

– Есть ли риск, что этот успех станет разовым, и уже летом другие клубы разберут лидеров, уйдет главный тренер?

– Не думаю, что главный тренер уйдет. Он пару недель назад продлил контракт. Команда сыграет в Лиге чемпионов, это важно для любого специалиста. Но через два-три года это будет топ-тренер для Европы.

– Вернется ли в «Спортинг» Криштиану Роналду?

– Не думаю, что сейчас. Это нереально. Понятно, что его период пребывания в Италии стал неудачным. Команда так и не выиграла Лигу чемпионов. Полагаю, он вернется в Англию. «Манчестер Юнайтед» с удовольствием его подпишет. Не думаю, что «Реал» захочет его возвращения, во Франции экономический кризис, в Китае уже нет тех денег. Так что Англия – идеальный вариант. Может быть, через несколько лет он и вернется в «Спортинг». Хотя не уверен, что он захочет играть в 38-39 лет.

Идея о возвращении Роналду в Португалию не могла не дойти и до Аморима. В интервью A Bola он сообщил, что это «полная бессмыслица». Сейчас Криштиану, возможно, и не особо нужен команде, которая строится исключительно на идеях главного тренера. Он может только помешать. А ведь интересно было бы посмотреть на аутентичный «Спортинг» в ЛЧ следующего сезона.

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