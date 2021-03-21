Полузащитник «Спортинга» Дариу Эссугу дебютировал в профессиональном футболе и тут же установил рекорд, став самым молодым игроком в истории клуба.

На прошлой неделе юноша подписал первый профессиональный контракт со «Спортингом», а 20 марта сыграл первый матч за клуб в матче против «Витории». На 84-й минуте Эссугу заменил Жоау Мариу – это событие «Спортинг» красиво отыграл в твиттере, выложив архивное фото молодого португальца с легендой клуба.

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Шести проведенных на поле минут хватило, чтобы побить клубный рекорд – Эссугу стал самым молодым игроком в истории клуба, сыграв в официальном матче возрасте 16 лет и шести дней. До этого рекорд принадлежал Сантамарии, дебютировавшему за лиссабонский клуб в 16 лет, 11 месяцев и 12 дней. После финального свистка 16-летний игрок не сдержал эмоций и заплакал от радости. Партнеры по команде принялись его утешать.

Следующая цель Эссугу – впервые забить за «Спортинг» и превзойти достижение Криштиану Роналду, который остается самым молодым автором гола в составе «львов». Впервые Криш отличился за «Спортинг» в возрасте 17 лет, 8 месяцев и 2 дня. На то, чтобы побить этот рекорд, у 16-летнего полузащитника есть как минимум год и восемь месяцев.

Когда сборная Португалии выиграла чемпионат Европы-2016 Эссугу было всего 11 лет.

«Спортинг» обыграл «Виторию» со счетом 1:0 и продолжает лидировать в чемпионате Португалии.

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