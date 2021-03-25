Бывший нападающий сборной Испании Диего Коста перейдет в «Бенфику». Форвард уже договорился с лиссабонским клубом.
«Бенфика» предложила Косте контракт на два сезона с окладом 3 млн евро в год, и 32-летний футболист дал принципиальное согласие. Кроме того, Коста получит подъемные в размере 3 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.
- Диего Коста, агентом которого является Жорже Мендеш, покинул «Атлетико» в конце прошлого года.
- В данный момент «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице португальской Примейры. У команды 51 очко после 24 матчей.
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