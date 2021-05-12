Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил свой первый клуб, «Спортинг», с чемпионством.

«Поздравляем чемпионов», написал 36-летний Роналду.

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«Спортинг» стал чемпионом Португалии впервые с сезона-2001/02. В 32-м туре команда выиграла у «Боавишты» со счетом 1:0 и набрала 82 очка. «Порту», имеющий 74 очка, уже не сможет догнать лиссабонцев.

Роналду играл за «Спортинг» в 2002-2003 годах и выиграл Суперкубок Португалии.

В 2003-м Криш ушел в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 18 лет.

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