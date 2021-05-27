«Роналду хочет перейти в «Спортинг» и через два года завершить карьеру», – заявил журналист Sport Mediaset Клаудио Раймонди 4 мая. Через 11 дней мама Криша пообещала уговорить сына на камбэк в Лиссабон. 12 мая Роналду поздравил «Спортинг» с чемпионством в инстаграме. На следующий день испанский канал Cuatro сообщил, что Рон купил в Лиссабоне пентхаус ультра-премиум класса на 13-м этаже. А еще через четыре дня появилось видео : автопарк португальца (20 автомобилей) вывозят из Турина на грузовиках лиссабонской транспортной компании. Похоже, Криштиану думает о завершении карьеры и вот-вот вернется туда, где все начиналось.

Футбол был частью жизни Криштиану с рождения. Отец работал китменом в местном клубе «Андоринья» и попросил звезду команды Барроса Соузу стать крестным мальчика. Оказалось, что та просьба Диниса – возможно, лучший подарок, который отец преподнес сыну. В восемь лет он отвел Ронни в академию «Андориньи».

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«Помнится, он был скромным ребенком. Когда у него не было мяча, он плакал. Когда товарищи по команде лезли драться, он плакал. Но он уже был хорошим игроком. Роналду был быстрее обычных детей, много забивал и отлично владел дриблингом. Криштиану очень нравилось побеждать. Если этого не происходило, Роналду плакал. У него даже появилось прозвище Плакса», – рассказывал партнер CR7 по детской команде, а ныне тренер «Андориньи» Рикардо Сантос. Но у Криша было и другое прозвище. «Мы звали его Пчелкой, потому что он был маленьким и очень быстрым», – добавил Сантос.

Будущий футболист мало общался с крестным, но вскоре это изменилось. Баррос Соуза перешел в «Насьональ» из Мадейры и тренировал детскую команду. «Однажды тренер клуба попросил меня посмотреть игру «Андориньи», потому что там был очень талантливый мальчик. Я пришел на матч и понял, что этот мальчик – Роналду! Я поговорил с Долорес, матерью Кристиано, и она поддержала меня. Так Рон перешел в «Насьональ», – делился Соуза. Благодаря крестному мальчик сделал первый шаг к большой карьере.

Роналду перешел в новый клуб в возрасте 10 лет. Но уже тогда тренеры отмечали, что парень развит технически, играет обеими ногами, старается забивать красиво. На второй год он уже был капитаном команды. Каждый житель Мадейры, кто следил за футболом, вскоре знал о чудо-пацане, в одиночку разбиравшем на косточки даже старшаков. Постепенно слухи дошли до больших клубов, и Баррос Соуза снова помог крестнику.

Криштиану Роналду («Спортинг») Фото: Imago

Мужчина познакомил Ронни с членом правления «Спортинга» Жоао Маркесом де Фрейтасом. Чиновник устроил для Криша трехдневный просмотр в Лиссабоне. Через три дня скаут клуба позвонил Де Фрейтасу и сказал: мальчик очень хорош – даже игроки главной команды пришли поглазеть, когда он показывал тренерам скиллы. «Спортинг» купил 12-летнего Роналду у «Насьоналя» за 1500 долларов.

Криштиану уже в юном возрасте хотел вывезти родителей из нищеты, поэтому воспринял переход в «Спортинг» как шанс исполнить мечту. Но переезд с родного уютного островка в шумный Лиссабон прошел очень тяжело. Ронни так скучал по родителям, друзьям и дому, что плакал каждый день.

«Ему было очень трудно адаптироваться в Лиссабоне, потому что произношение мадейрцев очень отличается от лиссабонского. У него были проблемы в школе, над ним смеялись. Он пережил тяжелые времена», – рассказывал Де Фрейтас.

Адаптация шла так тяжело, что на второй год «Спортинг» даже вернул Роналду на Мадейру. И снова крестный взял дело в свои руки. Баррос Соуза поехал вместе с Криштиану в Лиссабон и уговорил тренеров и самого Ронни приложить больше усилий. После этого у Криштиану больше не было проблем с мотивацией – теперь он думал только о том, как стать лучшим.

Как-то раз его наказали и заставили вынести мусорные баки. На насмешки товарищей по команде Роналду крикнул: «Однажды я стану лучшим игроком в мире, и у меня будет куча Ferrari!» – писал в биографии Рона Гиллем Балаге.

Зато мотивации учиться в школе у Криша не было. Он ненавидел совмещать уроки и тренировки, потому что у него не оставалось времени на отработку слабых мест в игре. В 14 лет он даже упрашивал мать бросить учебу, но преждевременный выпускной случился сам собой. Во время одного из занятий учитель неуважительно разговаривал с юным футболистом. Когда Роналду надоело, он встал и метнул стул в препода. За это Криша исключили из школы, и матери пришлось искать новую.

Тяжелые тренировки, психологическое давление и груз ожиданий привели Роналду к тахикардии – аритмии и болям в сердце. Когда врачи «Спортинга» проверили состояние лучшего воспитанника, оказалось, что вариантов два: заканчивать карьеру или оперировать. Семья Роналду одобрила вмешательство, и через месяц хирург лазером восстановил поврежденный участок сердца Криша.

В 16 лет Роналду стал первым футболистом в истории клуба, который сыграл за все три молодежки и резервную команду в течение одного сезона. За это «Спортинг» наградил суперюниора первым профессиональным контрактом на 2000 евро в месяц. А уже через год Криш провел первый сезон на топ-уровне.

Криштиану Роналду в «Спортинге» Фото: Imago

В июле 2002-го тренер «Спортинга» Ласло Болони перевел Роналду из дубля в основной состав на предсезонку. Уже во втором товарняке Криш вышел на замену и забил «Бетису». Он дебютировал в футболе сразу же в Лиге чемпионов – в квалификации против «Интера». А через четыре дня уже заполучил первый трофей – Суперкубок Португалии. Первый же гол сделал Роналду рекордсменом: он стал самым молодым автором мяча в истории «Спортинга» в возрасте 17 лет восьми месяцев и двух дней. В дебютном сезоне Роналду сыграл в 25 играл лиги и 11 раз вышел в старте, забил пять мячей и сделал три ассиста. Теперь его имя знали в каждом топ-клубе Европы.

По ходу сезона-2002/03 на Роналду обратил внимание «Ливерпуль». Жерар Улье очень хотел пригласить вундеркинда, но руководство клуба отказалось от покупки – якобы, игрок слишком молодой и должен раскрыться. То же самое подумали в «Интере». Еще Криштиану интересовался Арсен Венгер: француз лично позвал янгстера в «Арсенал». За игрой португальца следили «Валенсия» и «Атлетико». А «Парма» и «Ювентус» даже предлагали по 10 млн евро за права на футболиста, но хотели оставить Рона в «Спортинге» на правах аренды. Единственным клубом, кто не побоялся риска и взял ответственность за огранку самородка, оказался «Манчестер Юнайтед».

«Карлуш Кейруш (в тот момент ассистент тренера в «МЮ» – прим. Eurosport.ru) пришел к нам летом 2002-го и сказал, что в «Спортинге» есть молодой парень, за которым нужно следить. «За каким именно?» – спросил я. Он сказал – Роналду. Мы уже знали о нем все. Карлуш сказал, что нужно действовать быстро, так как парень особенный, и мы отправили Джима Райана в Португалию в рамках нашего договора о сотрудничестве», – вспоминал о Роналду сэр Алекс Фергюсон в автобиографии.

Криштиану Роналду и Алекс Фергюсон Фото: Eurosport

После одобрения скаута «МЮ» начал переговоры со «Спортингом». У клубов было налаженное партнерство: тренеры академий катались друг к другу за мастер-классами. Благодаря этому в «Манчестере» всегда знали о лучших талантах в академии «Спортинга». «Юнайтед» предложил 12 млн евро за полный трансфер, но «Спортинг» хотел удержать Роналду еще на два года. В итоге клубы договорились на том, что «МЮ» заберет игрока, но примет участие в матче-открытии нового стадиона лиссабонцев «Жозе Алваладе» летом 2003-го.

На игру «Юнайтед» прибыл через сутки после возвращения из американского турне – игроки были измучены мощнейшим джетлагом. Роналду с первых минут вышел на левый фланг против будущих партнеров по команде. Для Криша игра против «МЮ» действительно была матчем жизни и смерти. И португалец делал все, чтобы Фергюсон не сомневался в своем выборе. Криштиану уходил в защиту и отбирал мячи в середине поля, открывался за спину Фердинанда, не жадничал и разгонял атаки вертикальными пасами, много и ярко финтил, навешивал и бил – не боялся ответственности в юном возрасте. Иногда он ловил кураж и переходил к издевательству над соперниками с помощью финотов. Рассказывают, что Роналду так замучил защитника манков Джона О’Ши, что в перерыве тому подали кислородную маску.

Напор горячего юнги привел к закономерному итогу: «Спортинг» прихлопнул измотанных перелетом гостей (3:1), а сам Криш сделал ассист на Луиша Фелипе и поучаствовал в организации первого гола «Спортинга». После матча Рио Фердинанд, Пол Скоулз и Ники Батт пришли к Фергюсону и попросили купить наглого португальца. Они не догадывались, что весь матч был устроен для того, чтобы «МЮ» купил Роналду – переговоры о контракте начались сразу же после матча.

Спустя неделю манкунианцы объявили о подписании Криштиану Роналду за 12 миллионов евро. Португалец стал самым дорогим футболистом младше 20 лет в истории чемпионата Англии.

С тех пор прошло 18 лет. Слухи отправляют 36-летнего чемпиона из «Ювентуса» в «ПСЖ», «МЮ» и MLS. Но самый красивый способ эффектно завершить карьеру – вернуться в «Спортинг». Почти 20 лет назад Роналду уехал в «МЮ» на два года раньше, чем просили лиссабонцы – пришло время вернуть должок родному клубу.

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