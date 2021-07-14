Форвард «Витория Гимарайнш» Рикарду Куарежма забил впечатляющий по красоте мяч в товарищеской игре против «Визелы».
37-летний футболист получил мяч от партнера на правом углу штрафной и в касание исполнил удар рабоной. Мяч изящно закрутился и по замысловатой траектории нырнул в дальний угол ворот.
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- Куарежма перешел в «Виторию Гимарайнш» в сентябре 2020 года.
- В минувшем сезоне форвард забил 4 мяча и сделал 6 ассистов в 28 матчах чемпионата Португалии.
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