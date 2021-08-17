Кристина Яремчук, жена нападающего «Бенфики» и сборной Украины Романа Яремчука, раскрыла несколько фактов из жизни мужа.
«Он ест 13 раз в день, и ему всегда мало. Любит смотреть по вечерам передачи на National Geographic, а также документальные фильмы о космосе или черных дырах. Его обычный день начинается с просмотра новостей о спорте или политике, а вытащить его куда-нибудь из дома в свободное время практически невозможно», – приводит слова Кристины Яремчук O Jogo.
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- В дебютном матче за «Бенфику» в чемпионате Португалии Роман Яремчук оформил гол+пас.
- На Евро-2020 форвард провел 5 матчей, забил 2 мяча, сделал 1 ассист и помог сборной Украины дойти до четвертьфинала.
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