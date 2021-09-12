Защитник «Порту» Пепе попрактиковался в боксе во время матча чемпионата Португалии против «Спортинга».
Во время подачи углового чемпион Европы-2016 незаметно пробил кулаком в подбородок защитнику лиссабонцев Себастьяну Коатесу. Арбитр никак не отреагировал на эпизод.
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- «Спортинг» и «Порту» сыграли вничью – 1:1. У лиссабонцев забил Нуну Сантуш, в составе гостей отличился Луиш Диаш.
- «Порту» все же закончил матч в меньшинстве – за две желтые карточки поле покинул Тони Мартинес.
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