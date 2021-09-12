Защитник «Порту» Пепе попрактиковался в боксе во время матча чемпионата Португалии против «Спортинга».

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Во время подачи углового чемпион Европы-2016 незаметно пробил кулаком в подбородок защитнику лиссабонцев Себастьяну Коатесу. Арбитр никак не отреагировал на эпизод.

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«Спортинг» и «Порту» сыграли вничью – 1:1. У лиссабонцев забил Нуну Сантуш, в составе гостей отличился Луиш Диаш.

«Порту» все же закончил матч в меньшинстве – за две желтые карточки поле покинул Тони Мартинес.

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