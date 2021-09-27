Сын легендарного экс-форварда «Анжи» Самюэля Это'О, Этьенн, подписал контракт с португальской «Виторией Гимарайнш».
19-летний нападающий будет выступать за молодежный состав клуба, сообщает официальный сайт. Этьенн Это'О перешел в «Виторию» на правах свободного агента.
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- Предыдущим клубом игрока была юношеская команда «Овьедо», также он выступал за «Атлетико Балеарес» и «Мальорку».
- Самюэль Это'О завершил карьеру в 2019 году в клубе «Катар СК».
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