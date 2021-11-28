Если самым странным матчем ковидной эпохи вы считали игру 23-го тура РПЛ-2019/20 между «Сочи» и «Ростовом», в которой хозяева разгромили донских юниоров со счетом 10:1, то после этого текста, возможно, измените мнение. У встречи на стадионе «Фишт» появился достойный конкурент.

На матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсиш» – «Бенфика» в основном составе хозяев вышло всего 9 игроков, а один из вратарей занял место в поле. Но даже этого не спасло встречу от остановки – команды отыграли всего 45 минут.

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Что произошло?

Лига чемпионов УЕФА Нагельсманн пропустит матч с «Бенфикой» из-за недомогания 20/10/2021 В 17:46

Накануне игры с «Бенфикой» в составе «Белененсиша» случилась вспышка коронавируса – на карантине оказалось сразу 17 человек. Помимо этого у клуба просто ужасная ситуация с травмированными футболистами – их около десяти.

Все это привело к тому, что на встречу 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсиш» даже не смог набрать полноценную заявку: наскребли только 9 человек, все они вышли на поле, о запасных в этой игре пришлось забыть.

«Белененсиш» – «Бенфика» Фото: Getty Images

По примеру «Ростова» португальцы набили ростер воспитанниками: за основу «Белененсиша» дебютировали сразу шестеро игроков. Ими стали 20-летний Жоау Монтейру, 22-летний Алвару Рамалью, 19-летний Энрике Пиреш, 20-летний Андре Лопеш, 24-летний Рафа Сантуш и 20-летний Антониу Монтес.

Другой любопытный факт – среди девяти вышедших на игру с «Бенфикой» футболистов оказалось двое вратарей. И если Алвару Рамалью повезло сыграть на родной позиции, то его коллега Жоау Монтейру вышел на позиции правого защитника.

Этим девяти смельчакам предстояла наисложнейшая миссия: отобрать очки у лидера чемпионата. Амбициозно, если учесть, что до этого «Белененсиш» выиграл всего один матч в чемпионате Португалии и шел неподалеку от зоны вылета.

В итоге миссия провалилась уже на 1-й минуте: 22-летний бразильский защитник Эдуардо Кау отправил мяч в свои ворота. На 14-й минуте «Бенфика» впервые в этом матче забила сама – это сделал Харис Сеферович.

Дальше начался настоящий кошмар: с 27-й по 45-ю минуту «Бенфика» набросала обескровленному сопернику еще 5 голов. Главная интрига перед вторым таймом заключалась в том, захотят ли «орлы» доводить счет до двузначного. Но узнать ответ было не суждено: матч был остановлен досрочно.

«Белененсиш» – «Бенфика» Фото: Getty Images

Почему игру остановили?

Игроки «Белененсиша» вовсе не планировали выходить на второй тайм: свисток судьи о возобновлении матча прозвучал на 20 минут позже положенного времени. Правда, хозяева появились на поле не в полном составе – вместо 9 футболистов из раздевалки вышли только семеро.

Спустя 2 минуты игравший в поле вратарь Жоау Монтейру выбил мяч в аут, просигнализировал о полученной травме и сообщил, что не может продолжить игру. Арбитр был вынужден прервать матч: согласно правилам, в составе каждой команды на поле должно находиться не менее семи игроков.

Какой была реакция?

Президент «Белененсиша» Руи Педру Соареш подверг резкой критике руководство лиги за то, что клуб вынудили сыграть против «Бенфики» под угрозой дисквалификации и вычета очков. «То, что произошло сегодня, было большим позором. Нет никаких правил, чтобы оправдать случившееся. Никогда в жизни я не видел столь достойного поведения, как в исполнении этих девяти парней», – сказал Соареш на пресс-конференции.

Президент «Белененсиша» Руи Педру Соареш во время матча с «Бенфикой» Фото: Getty Images

Президент «Бенфики» Руй Кошта признался, что его команда также выходила на этот матч без особенного удовольствия: «Прежде всего я хотел бы выразить сожаление в связи с тем, что произошло. Это черная страница в истории португальского футбола и всей страны.

«Бенфика» просто следовала регламенту ровно так же, как и «Белененсеш» – мы обязаны были сыграть. Если бы «Бенфика» не вышла на поле, то получила бы техническое поражение. Нам всем должно быть стыдно за то, что произошло, но «Бенфика» не несет за это ответственность. Нам тоже было неприятно выходить на поле в таких условиях».

Первым игроком «Бенфики», который отреагировал на матч против «Белененсиша» в социальных сетях, стал полузащитник Валентино Лазаро. «Прежде всего, я прошу вас проявить уважение к каждому их наших соперников за то, что произошло сегодня. Давайте пожелаем, чтобы все инфицированные вылечились как можно быстрее – от игроков до персонала. Спасибо всем фанатам, которые поддержали нас сегодня. Три очка для нас очень важны. Двигаемся дальше», – написал австриец в твиттере.

Пресс-релиз относительно произошедшего опубликовал действующий чемпион Португалии – «Спортинг». Клуб назвал случившееся на стадионе «Ду Рештелу» позором.

«Эта история заслуживает международного внимания и знаменует собой еще один мрачный эпизод в португальском футболе, который и без того запятнан постоянными подозрениями в коррупции.

Сегодня серьезно пострадал весь португальский футбол. То, что происходит, серьезно влияет на доверие к чемпионату и его руководителям. Ситуация не может и не должна никого оставлять равнодушным, потому что из-за таких инцидентов португальский футбол никогда не воспримут всерьез», – говорится в заявлении «Спортинга».

«Что это было? Только я не понимаю, почему игру не отложили?» – написал в твиттере полузащитник «Манчестер Сити» и воспитанник «Бенфики» Бернарду Силва. В реплаях отметился игрок «Вулверхэмптона» Рубен Невеш: «Аналогично, дружище. Я действительно не могу понять – возможно, мы слишком глупы для этого».

В чемпионате Португалии никогда не бывает скучно: только взгляни, как Пепе всек сопернику в челюсть во время дерби со «Спортингом».

Источник: Record

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