Защитник «Бенфики» Николас Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме.
Четверо неизвестных избили футболиста, накинули ему на шею ремень и заставили открыть входную дверь, после чего забрали часы и деньги. Инцидент случился после того, как аргентинец приехал домой после игры с «Фамаликаном». В доме бывшего защитника «Сити» находились жена и ребенок. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.
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Осенью жертвой ограбления стал другой известный футболист – на полузащитника «ПСЖ» напал трансвестит.
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Источник: Correio da Manha, CNN Portugal.
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