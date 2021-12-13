Защитник «Бенфики» Николас Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме.

Четверо неизвестных избили футболиста, накинули ему на шею ремень и заставили открыть входную дверь, после чего забрали часы и деньги. Инцидент случился после того, как аргентинец приехал домой после игры с «Фамаликаном». В доме бывшего защитника «Сити» находились жена и ребенок. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.

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Источник: Correio da Manha, CNN Portugal.

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