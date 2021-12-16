Сын бывшего капитана «Зенита» Мигеля Данни вызван в юношескую сборную Португалии.

Вызов в команду U-18 получил 17-летний Бернарду Гомеш, выступающий за второй состав «Маритиму». Сбор пройдет 20-22 декабря. Об этом сообщается в официальном инстаграме «Маритиму» – клуба с острова Мадейра, занимающего девятое место в чемпионате Португалии после 14 туров.

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Данни выступал за московское «Динамо» в 2005-2008 годах, после чего перешел в «Зенит». С петербургским клубом он завоевал восемь титулов, включая Суперкубок УЕФА и три чемпионства.

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