Сын бывшего капитана «Зенита» Мигеля Данни вызван в юношескую сборную Португалии.
Вызов в команду U-18 получил 17-летний Бернарду Гомеш, выступающий за второй состав «Маритиму». Сбор пройдет 20-22 декабря. Об этом сообщается в официальном инстаграме «Маритиму» – клуба с острова Мадейра, занимающего девятое место в чемпионате Португалии после 14 туров.
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Данни выступал за московское «Динамо» в 2005-2008 годах, после чего перешел в «Зенит». С петербургским клубом он завоевал восемь титулов, включая Суперкубок УЕФА и три чемпионства.
Контракт с «Маритиму» также имеет Франсишку Гомеш, близнец Бернарду. Первое профессиональное соглашение братья подписали в августе 2021-го. Они имеют двойное гражданство и в теории могут быть заиграны за сборную России.
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