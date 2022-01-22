Центральный защитник «Порту» Шансель Мбемба снова попал в скандал со странными данными в свидетельстве о рождении.

В 2015 году ФИФА обратила внимание на дату появления Мбемба на свет при переходе из «Андерлехта» в «Ньюкасл». На лицензии футболиста, полученной в Конго, указано, что Шансель родился 8 августа 1988 года. При трансфере в Бельгию центрбеку скостили сразу шесть лет – дата изменилась на 8 августа 1994-го.

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При этом в официальных бумагах, которые Федерация футбола Конго передает в континентальную федерацию, говорится о третьей дате рождения игрока – 8 августа 1991 года. Теперь источники A Bola передали, что игрок поделился с друзьями четвертыми данными – что появился на свет в 1990 году.

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На сайте «Порту» и УЕФА стоит вторая дата – 8 августа 1994 года. В A Bola добавили, что теперь руководство португальского клуба не хочет продлевать контракт с Мбемба. Соглашение Шанселя заканчивается в июне 2022 года.

Источник: A Bola