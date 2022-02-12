В Португалии состоялся матч 22-го тура чемпионата Португалии между лидирующим в турнирной таблице «Порту» и его ближайшим преследователем «Спортингом» (2:2). Матч получился насыщенным на события, начиная с сюжета (гости вели в два мяча) и заканчивая принципиальными решениями арбитра.
Самый горячий момент встречи произошел на десятой (!) компенсированной минуте встречи, когда судья Жоау Педру показал четыре красные карточки подряд. Всего в матче на «Драгау» поле досрочно покинули пять футболистов и было предъявлено 10 предупреждений.
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Общая продолжительность матча составила 105 минут, но мяч находился в игре всего 43 минуты. Только во втором тайме судья зафиксировал 18 фолов.
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