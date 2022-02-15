Защитник «Порту» Пепе может получить длительную дисквалификацию за удар директора «Спортинга» во время матча 22-го тура чемпионата Португалии. В отчете судьи сказано, что Пепе ударил директора «Спортинга» ногой. Согласно правилам лиги, Пепе могут дисквалифицировать на срок от двух месяцев до двух лет.
Матч «Порту» – «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов. В драку были втянуты практически все игроки обоих клубов. В итоге арбитр встречи показал четыре красные карточки. В составе «Порту» были удалены Агустин Маркесин и Пепе, а в «Спортинге» красные карточки получили Жоау Пальинья и Бруну Табата.
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Общая продолжительность матча составила 105 минут, но мяч находился в игре всего 43 минуты. Только во втором тайме судья зафиксировал 18 фолов.
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Источник: A Bola
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