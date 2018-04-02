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Братишка Джаки сочно пульнул с 25 метров под перекладину в ответ на бисиклету форварда «Янг Бойз»

Братишка Джаки сочно пульнул с 25 метров под перекладину в ответ на бисиклету форварда «Янг Бойз»
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

В чемпионате Швейцарии умеют творить красоту.

«Янг Бойз» и «Базель» поделили очки в матче 27-го тура швейцарской Суперлиги (2:2).

В первой половине игры зрители стали свидетелями двух забитых мячей, которые получились потрясающими. Первый на 24-й минуте влетел в сетку «Базеля» от ноги Гийома Оаро: форвард «Янг Бойз» круто сложился в штрафной и через себя направил мяч в угол.

Через 15 минут последовала ответочка: старший брат Гранита Джаки Таулант подобрал мяч в 30 метрах от ворот, сделал несколько шагов и долбанул под перекладину.

  • «Янг Бойз» лидирует в чемпионате, опережая «Базель» на 16 очков.
  • Бывший клуб Салаха еще не обеспечил себе Лигу чемпионов, потому что «Санкт-Галлен» отстает всего на 4 балла.

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