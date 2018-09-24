Other Agency

Фанаты «Янг Бойз» и «Базеля» закидали поле геймпадами в знак протеста против киберспорта

Фанаты «Янг Бойз» и «Базеля» закидали поле геймпадами в знак протеста против киберспорта
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Мракобесы есть в благополучной Европе.

«Янг Бойз» разбомбил на атомы «Базель» в чемпионате Швейцарии – 7:1.

Но игра запомнилась не только из-за хоккейного счета: фанаты обоих клубов провели акцию протеста против вложения клубов в киберспортивные команды. Через 15 минут после стартового свистка на поле полетели теннисные мячи и геймпады от Playstation. Из-за этого судья остановил матч на несколько минут, пока сотрудники собирали джойстики и мячи. Кроме этого, фанаты развернули несколько тематических баннеров.

  • В последние годы многие футбольные клубы инвестируют в киберспортивные команды – не только по FIFA, но и CS:GO, Dota 2 и League of Legends.
  • В 2018-м крупнейшая подобная сделка – договор между «ПСЖ» и китайской мультигейминговой организацией LGD Gaming.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Швейцарии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 537 просмотров14 ч
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
1 904 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться