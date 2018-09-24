Фанаты «Янг Бойз» и «Базеля» закидали поле геймпадами в знак протеста против киберспорта

«Янг Бойз» разбомбил на атомы «Базель» в чемпионате Швейцарии – 7:1.

Но игра запомнилась не только из-за хоккейного счета: фанаты обоих клубов провели акцию протеста против вложения клубов в киберспортивные команды. Через 15 минут после стартового свистка на поле полетели теннисные мячи и геймпады от Playstation. Из-за этого судья остановил матч на несколько минут, пока сотрудники собирали джойстики и мячи. Кроме этого, фанаты развернули несколько тематических баннеров.

В последние годы многие футбольные клубы инвестируют в киберспортивные команды – не только по FIFA, но и CS:GO, Dota 2 и League of Legends.

В 2018-м крупнейшая подобная сделка – договор между «ПСЖ» и китайской мультигейминговой организацией LGD Gaming.

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