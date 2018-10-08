В Швейцарии производят часы, сыр, а еще божественные ассисты уровня Хави и Андреса Иньесты

Полузащитник «Сьона» Бастьен Тома сделал гениальный ассист в гостевом матче чемпионата Швейцарии против «Ксамакса».

На 29-й минуте Тома получил мяч в центре поля и, не глядя, отдал феноменальный пас вразрез, оставив не у дел практически всю команду хозяев. Эрмиру Ленжани оставалось только не промахнуться по воротам.

Матч закончился со счетом 1:1. Асисст в составе хозяев отдал экс-полузащитник киевского «Динамо» Мигель Велозу.

На счету 19-летнего Тома гол и ассист в девяти матчах швейцарского чемпионата.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой