Янг Бойз
    -
    19:15
    08.07.20
    Стад де Сюисс Ванкдорф
    ФК Тун
      Чемпионат Швейцарии • Тур 29
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      Онлайн
      Янг Бойз - ФК Тун
      Чемпионат Швейцарии - 8 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем Янг Бойз – ФК Тун на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Херардо Сеоане или Марк Шнайдер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Янг Бойз и ФК Тун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Янг Бойз и ФК Тун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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