ФК Тун
    -
    21:30
    01.07.20
    Арена Тун
    Цюрих
      Чемпионат Швейцарии • Тур 27
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      ФК Тун - Цюрих
      Чемпионат Швейцарии - 1 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем ФК Тун – Цюрих на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ФК Тун и Цюрих и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ФК Тун и Цюрих, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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