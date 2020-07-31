Сьон
    -
    21:30
    31.07.20
    Турбийон
    Янг Бойз
      Чемпионат Швейцарии • Тур 35
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      Сьон - Янг Бойз
      Чемпионат Швейцарии - 31 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем Сьон – Янг Бойз на Eurosport.ru! 31 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паоло Трамеццани или Херардо Сеоане? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сьон и Янг Бойз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сьон и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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