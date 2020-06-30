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Серветт - Янг Бойз

Чемпионат Швейцарии - 30 июня 2020

Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем Серветт – Янг Бойз на Eurosport.ru! 30 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ален Гейгер или Херардо Сеоане? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Серветт и Янг Бойз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Серветт и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

