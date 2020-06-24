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Сьон - Серветт

Чемпионат Швейцарии - 24 июня 2020

Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем Сьон – Серветт на Eurosport.ru! 24 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Паоло Трамеццани или Ален Гейгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сьон и Серветт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сьон и Серветт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

