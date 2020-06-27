Люцерн
    -
    19:15
    27.06.20
    Свисспорарена
    Серветт
      Чемпионат Швейцарии • Тур 26
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      Люцерн - Серветт
      Чемпионат Швейцарии - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем Люцерн – Серветт на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабио Селестини или Ален Гейгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Люцерн и Серветт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Люцерн и Серветт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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