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Цюрих - Лугано

Чемпионат Швейцарии - 28 июня 2020

Футбол, Чемпионат Швейцарии. Следите за матчем Цюрих – Лугано на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Людовик Маньен или Maurizio Jacobacci? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цюрих и Лугано и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Цюрих и Лугано, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

