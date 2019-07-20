Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин провел первый матч в чемпионате Швейцарии после полученной в ноябре 2017 года тяжелейшей травмы колена. Возвращение получилось неудачным – вратарь пропустил курьезный гол от «Базеля» в первом туре.

Ситуация не выглядела опасной: защитник обезвредил атаку и отдал 23-летнему вратарю удобный пас. Митрюшкин в простой ситуации не обработал мяч и упустил его в ворота.

«Сьон» проиграл со счетом 1:4. Митрюшкин ошибся при счете 1:2 на 73-й минуте.

Митрюшкин восстановился после травмы хрящевой ткани левого коленного сустава. Лишь в январе 2019-го, спустя 14 месяцев после повреждения, он возобновил тренировки.

Антон – победитель чемпионата Европы U-17 в составе сборной России.

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