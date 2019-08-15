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У игрока «Базеля» обнаружена аневризма мозга, он пропустит от 6 до 12 месяцев

У игрока «Базеля» обнаружена аневризма мозга, он пропустит от 6 до 12 месяцев
Eurosport

57 мин. назад

Давайте пожелаем этому мужчине здоровья.

У футболиста «Базеля» Рики ван Вольфсвинкела обнаружена аневризма мозга..

Игроку предстоит пройти длительное лечение – он пропустит от 6 до 12 месяцев, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Следствием аневризмы мозга является субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние – оно может привести к летальному исходу либо неврологическим расстройствам различной степени тяжести.

  • На старте карьеры 30-летний Ван Вольфсвинкел выступал за «Витесс» и «Утрехт», после чего перешел в «Спортинг».
  • В чемпионате Швейцарии-2018/19 Рики провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

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