Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поддерживает форму в клубе «Кьяссо».
Команда третьей лиги Швейцарии вылетела из второго по рангу дивизиона в сезоне-2019/20. Сообщается, что клуб из округа Тичино – временный вариант для тренировок Эриксена, пока он не найдет новое место работы.
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Эриксен уже потренировался в составе «Оденсе» – он выступал в молодежной команде датского клуба с 2005 по 2009 год.
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Что произошло с Эриксеном? Он перенес миокардит и получил кардиовертер-дефибриллятор. Eurosport.ru поговорил с врачом-кардиологом Тамазом Гаглошвили о диагнозе и причинах произошедшего.
Датчанин уже покинул «Интер» – миланский клуб сообщил об этом официально.
Источник: Le Matin.
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