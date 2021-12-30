Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поддерживает форму в клубе «Кьяссо».

Команда третьей лиги Швейцарии вылетела из второго по рангу дивизиона в сезоне-2019/20. Сообщается, что клуб из округа Тичино – временный вариант для тренировок Эриксена, пока он не найдет новое место работы.

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Эриксен уже потренировался в составе «Оденсе» – он выступал в молодежной команде датского клуба с 2005 по 2009 год.

Чемпионат Италии «Интер» объявил о расторжении контракта с Эриксеном 17/12/2021 В 15:15

Источник: Le Matin.

Чемпионат Италии Эриксен близок к расторжению контракта с «Интером» 15/12/2021 В 09:46