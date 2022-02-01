Нападающий ЦСКА Федор Чалов перешел в «Базель» на правах аренды до конца сезона-2021/22.
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Арендное соглашение ЦСКА со швейцарским клубом не предусматривает опцию выкупа трансфера 23-летнего форварда сборной России.
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В нынешнем сезоне Чалов забил три мяча и отдал пять результативных передач в 18 матчах за армейцев. Контракт игрока с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 8,5 млн евро.
После 19 туров чемпионата Швейцарии «Базель» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Цюриха» на семь баллов.
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