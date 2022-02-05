Главный тренер «Базеля» Патрик Рамен поделился мнением о новичке команды Федоре Чалове, арендованном у ЦСКА.
«Чалов – очень подвижный футболист, который быстро уходит вглубь и хорош в качестве «столба» в атаке. Мы общаемся с Федором на английском. Чалов – жизнерадостный человек, очень открытый, его хорошо приняли партнеры по команде. Он в хорошей физической форме и может играть», – сказал Рамен.
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Чалов проведет в Швейцарии полгода, а затем вернется в ЦСКА – арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.
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Источник: Tagblatt.
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