Нападающий «Базеля» Федор Чалова оформил дубль в матче 24-го тура швейцарской с «Санкт-Галленом».
Матч завершился ничьей, а команда Чалова по ходу встречи проигрывала в два мяча. Первым голом он отметился на 56-й минуте с передачи Даме Н'Дойе – российский футболист замкнул головой прострел экс-игрока «Локомотива». А дубль Чалов оформил за семь минут до конца основного времени, когда в касание пробил после подачи Микаэля Ланга.
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Главный тренер «Базеля» еще в начале февраля знал, что Чалов принесет команде пользу. Патрик Рамен очень точно назвал сильные качества форварда.
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Чалов проведет в Швейцарии полгода, а затем вернется в ЦСКА – арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.
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