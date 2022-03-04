Нападающий «Базеля» Федор Чалова оформил дубль в матче 24-го тура швейцарской с «Санкт-Галленом».

Матч завершился ничьей, а команда Чалова по ходу встречи проигрывала в два мяча. Первым голом он отметился на 56-й минуте с передачи Даме Н'Дойе – российский футболист замкнул головой прострел экс-игрока «Локомотива». А дубль Чалов оформил за семь минут до конца основного времени, когда в касание пробил после подачи Микаэля Ланга.

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