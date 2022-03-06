Бывший нападающий сборной России Федор Чалов вновь забил за «Базель». 23-летний форвард отличился в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано».

Чалов вонзил мяч в сетку уже на девятой минуте и отпраздновал банку жестом сердечка и виртуальным качанием люльки. Федя получил желтую карточку на старте второго тайма. Его заменили на 66-й минуте, но этот гол стал для «Базеля» победным – 2:0. Еще один мяч в добавленное время закатил в ворота «Лугано» Дариан Мэйлс.

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Федор Чалов, «Лугано» – «Базель» (фото: твиттер «Базеля») Фото: Twitter

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Чалов забил во второй встрече чемпионата Швейцарии подряд. 3 марта он сделал дубль и спас ничью с «Санкт-Галленом» – 2:2. Всего русский страйкер провел в Швейцарии шесть игр, в которых забил три мяча и получил две желтые карточки.

«Базель» сохранил третью позицию в швейцарской Суперлиге. Команда Чалова приблизилась к идущим вторыми «Янг Бойз» – сравнялась по очкам и отстает от них только по разнице мячей. «Лугано» осталось на четвертой строчке в таблице. По правилам арендного соглашения Федор Чалов вернется в ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

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