Ольборг
    -
    21:00
    01.07.20
    Блю Вотер Арена
    Сённерйюск
      Sydbank Pokalen • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ольборг - Сённерйюск
      Sydbank Pokalen - 1 июля 2020

      Футбол, Sydbank Pokalen. Следите за матчем Ольборг – Сённерйюск на Eurosport.ru! 1 июля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jacob Friis или Глен Риддерсхольм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ольборг и Сённерйюск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ольборг и Сённерйюск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет