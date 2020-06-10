Ольборг
    -
    21:45
    10.06.20
    Энерги Норд Арена
    АГФ
      Sydbank Pokalen • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ольборг - АГФ
      Sydbank Pokalen - 10 июня 2020

      Футбол, Sydbank Pokalen. Следите за матчем Ольборг – АГФ на Eurosport.ru! 10 июня 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jacob Friis или Давид Нильсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ольборг и АГФ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ольборг и АГФ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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