Сённерйюск
    -
    19:00
    10.06.20
    Sydbank Park
    Хорсенс
      Sydbank Pokalen • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Сённерйюск - Хорсенс
      Sydbank Pokalen - 10 июня 2020

      Футбол, Sydbank Pokalen. Следите за матчем Сённерйюск – Хорсенс на Eurosport.ru! 10 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Глен Риддерсхольм или Бо Хенриксен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сённерйюск и Хорсенс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сённерйюск и Хорсенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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