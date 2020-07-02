В Дании полиция применила дубинки к фанатам, не соблюдающим социальную дистанцию

Финал Кубка был омрачен несознательными болельщиками.

Финальный матч Кубка Дании между «Ольборгом» и «Сённерйюском» был прерван почти на 15 минут из-за несоблюдения болельщиками социальной дистанции.

Клубам выделили по 725 билетов с условием социального дистанцирования из-за противодействия коронавирусу. Группа фанатов «Ольборга» не прислушалась к рекомендациям, и на 30-й минуте матч приостановили. С нарушителями сначала разговаривали представители клуба, а позже их вывели со стадиона. К сопротивляющимся полиция применила дубинки.

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Примечательно, что затем полицейские рассадили фанатов как можно ближе друг к другу.

«Сённерйюск» выиграл со счетом 2:0, это первая победа клуба в Кубке Дании.

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