From Official Website
Массимо Каррера посетит домашний матч «Спартака», но не в Москве
Есть один небольшой нюанс.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посетит домашний матч красно-белых из Юрмалы.
28 октября юрмальский «Спартак» в матче чемпионата Латвии сыграет с рижским «РФШ». «Руководство клуба хочет сделать последнюю домашнюю игру сезона настоящим праздником для своих болельщиков. Помимо розыгрыша главного приза этого сезона, мы подготовили много сюрпризов, а также пригласили на эту игру наших друзей и особых гостей.
Клуб решил пригласить на последнюю домашнюю игру особого гостя, итальянского специалиста Массимо Каррера, имя которого последние годы очень популярно среди поклонников футбола в Европе. Ответ не заставил себя ждать, и Массимо с радостью согласился приехать на матч в качестве друга нашего клуба», – сообщает фейсбук «Спартака».
- Юрмальским «Спартаком» владеет советник Карреры Марко Трабукки.
- После отставки из московского «Спартака» Каррера отказался придти на следующий матч команды, чтобы не создавать давление на нового тренера.