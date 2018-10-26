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Массимо Каррера посетит домашний матч «Спартака», но не в Москве

Каррера посетит домашний матч «Спартака», но не в Москве
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 43 мин. назад

Есть один небольшой нюанс.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посетит домашний матч красно-белых из Юрмалы.

28 октября юрмальский «Спартак» в матче чемпионата Латвии сыграет с рижским «РФШ». «Руководство клуба хочет сделать последнюю домашнюю игру сезона настоящим праздником для своих болельщиков. Помимо розыгрыша главного приза этого сезона, мы подготовили много сюрпризов, а также пригласили на эту игру наших друзей и особых гостей.

Клуб решил пригласить на последнюю домашнюю игру особого гостя, итальянского специалиста Массимо Каррера, имя которого последние годы очень популярно среди поклонников футбола в Европе. Ответ не заставил себя ждать, и Массимо с радостью согласился приехать на матч в качестве друга нашего клуба», – сообщает фейсбук «Спартака».

  • Юрмальским «Спартаком» владеет советник Карреры Марко Трабукки.
  • После отставки из московского «Спартака» Каррера отказался придти на следующий матч команды, чтобы не создавать давление на нового тренера.
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