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Аль-Футуа - Аль-Ватхба

Чемпионат Сирии - 28 мая 2020

Футбол, Чемпионат Сирии. Следите за матчем Аль-Футуа – Аль-Ватхба на Eurosport.ru! 28 мая 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Футуа и Аль-Ватхба и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Аль-Футуа и Аль-Ватхба, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

