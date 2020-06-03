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Jablah - Аль-Иттихад

Чемпионат Сирии - 3 июня 2020

Футбол, Чемпионат Сирии. Следите за матчем Jablah – Аль-Иттихад на Eurosport.ru! 3 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Jablah и Аль-Иттихад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Jablah и Аль-Иттихад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

