Аль-Вахда
    -
    17:00
    08.06.20
    Аль-Ватхба
      Чемпионат Сирии • Тур 19
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      Аль-Вахда - Аль-Ватхба
      Чемпионат Сирии - 8 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Сирии. Следите за матчем Аль-Вахда – Аль-Ватхба на Eurosport.ru! 8 июня 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аль-Вахда и Аль-Ватхба и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аль-Вахда и Аль-Ватхба, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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