Other Agency

Ярчайшая бисиклета из чемпионата Таджикистана, который не ушел на паузу из-за COVID-19

Ярчайшая бисиклета из чемпионата Таджикистана, который не ушел на паузу из-за COVID-19
Eurosport

3 ч. назад

В душанбинском дерби забили крутейший гол.

«Душанбе-93» в матче первого тура чемпионата Таджикистана был разгромлен «Истиклолом» со счетом 0:7.

На 31-й минуте нападающий «Истиклола» Манучехр Джалилов забил потрясающий мяч, нанеся мощный удар в падении ножницами. У вратаря «Душанбе» не было никаких шансов спасти команду.

  • Чемпионат Таджикистана – одно из немногих футбольных первенств, которое не ушло на паузу из-за пандемии коронавируса.
  • Также футбол продолжается в Белоруссии.

В чемпионате Белоруссии снова жара: в матче «Слуцка» и «Славии» назначили 5 пенальти

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас Вконтакте

По теме