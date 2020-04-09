«Душанбе-93» в матче первого тура чемпионата Таджикистана был разгромлен «Истиклолом» со счетом 0:7.

На 31-й минуте нападающий «Истиклола» Манучехр Джалилов забил потрясающий мяч, нанеся мощный удар в падении ножницами. У вратаря «Душанбе» не было никаких шансов спасти команду.

Чемпионат Таджикистана – одно из немногих футбольных первенств, которое не ушло на паузу из-за пандемии коронавируса.

Также футбол продолжается в Белоруссии.

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