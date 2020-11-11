2 числа «Секция» провела домашний матч против «Хапоэля Квар-Шалема» (1:0). На 47-й минуте единственный мяч забил Дор Галили. Счет мог быть значительно крупнее, если бы не проблемы Эльбаза с реализацией – с 83-й по 88-ю минуту он четырежды пробил в штангу и перекладину ворот противника.