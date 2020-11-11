Нападающего клуба высшего дивизиона Израиля «Секции Нес-Ционы» Эли Эльбаза можно смело назвать главным неудачником ноября.
2 числа «Секция» провела домашний матч против «Хапоэля Квар-Шалема» (1:0). На 47-й минуте единственный мяч забил Дор Галили. Счет мог быть значительно крупнее, если бы не проблемы Эльбаза с реализацией – с 83-й по 88-ю минуту он четырежды пробил в штангу и перекладину ворот противника.
Товарищеские матчи
Заболотный и еще 2 игрока сборной сдали сомнительные тесты на COVID-19
- «Секция Нес-Циона» занимаает 9-е место в таблице, набрав 10 очков после 7 матчей.
- Эльбаз провел 23 минуты на поле и не забил ни разу.
Чемпионат Италии
Энергичные приседания Джорджины с гирей. Вот как девушка Роналду накачала ягодицы
Чемпионат Португалии
Игроку молодежки «Спортинга» выстрелили в грудь. Парень чудом выжил