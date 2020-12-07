Удивительная сделка готовится в чемпионате Израиля: шейх Хамад бин Халифа аль-Нахайян, входящий в королевскую семью Эмиратов, готов приобрести 50% акций клуба «Бейтар» из Иерусалима.

Нынешний владелец «Бейтара» Моше Хогег подтвердил, что переговоры продвигаются в нужном направлении. Сообщается, что Хамад бин Халифа аль-Нахайян заплатит за долю в клубе 100 млн долларов.

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При этом «Бейтар» известен в Израиле как команда с радикально настроенными против арабов фанатами. За весь период существования он не подписал ни одного игрока с арабскими корнями.

Самая известная история, связанная с «Бейтаром» и антиарабскими настроениями, датирована 2012 годом, когда группа фанатов из объединения La Familia ворвалась в торговый центр в Иерусалиме и скандировала «Смерть арабам». С тех пор этот слоган постоянно используется болельщиками на матчах, в том числе для провокаций игроков соперника.

Еще один неприятный эпизод произошел в 2019-м: активные фанаты «Бейтара» потребовали у своего же игрока – нигерийца Али Мохамеда, проповедующего христианство – сменить имя на менее арабское. Тогда президент клуба заявил, что подаст в суд на тех, кто посмел выдвинуть подобные требования.

«Бейтар» занимает 10-е место в чемпионате Израиля.

Клуб набрал 8 очков после семи туров и отстает от лидирующего «Маккаби Петих-Тиква» на 11 баллов.

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