Удивительная сделка готовится в чемпионате Израиля: шейх Хамад бин Халифа аль-Нахайян, входящий в королевскую семью Эмиратов, готов приобрести 50% акций клуба «Бейтар» из Иерусалима.
Нынешний владелец «Бейтара» Моше Хогег подтвердил, что переговоры продвигаются в нужном направлении. Сообщается, что Хамад бин Халифа аль-Нахайян заплатит за долю в клубе 100 млн долларов.
При этом «Бейтар» известен в Израиле как команда с радикально настроенными против арабов фанатами. За весь период существования он не подписал ни одного игрока с арабскими корнями.
Самая известная история, связанная с «Бейтаром» и антиарабскими настроениями, датирована 2012 годом, когда группа фанатов из объединения La Familia ворвалась в торговый центр в Иерусалиме и скандировала «Смерть арабам». С тех пор этот слоган постоянно используется болельщиками на матчах, в том числе для провокаций игроков соперника.
Еще один неприятный эпизод произошел в 2019-м: активные фанаты «Бейтара» потребовали у своего же игрока – нигерийца Али Мохамеда, проповедующего христианство – сменить имя на менее арабское. Тогда президент клуба заявил, что подаст в суд на тех, кто посмел выдвинуть подобные требования.
- «Бейтар» занимает 10-е место в чемпионате Израиля.
- Клуб набрал 8 очков после семи туров и отстает от лидирующего «Маккаби Петих-Тиква» на 11 баллов.