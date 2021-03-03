Тренер покинул клуб из второй лиги Израиля после одного матча на посту – для увольнения хватило 90 полных минут.
Нил Беркович возглавил «Хапоэль Умм аль-Фахм», а на следующий день его ждала проверка «Хапоэлем Рамат-Ган» в 24-м туре чемпионата. Футболисты Берковича проиграли со счетом 0:3, и тренер объявил руководству о желании уволиться, так как он плохо знает персонал клуба и еще не успел построить команду. Боссы ответили на его просьбу согласием. Об этом сообщает Sport5.co.il.
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- Команда идет на 13-м месте возле зоны понижения.
- Нил Беркович – брат Эяля Берковича, известного израильского футболиста, который до 2005 года выступал за пять клубов АПЛ, включая «Манчестер Сити».
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