Тренер покинул клуб из второй лиги Израиля после одного матча на посту – для увольнения хватило 90 полных минут.

Нил Беркович возглавил «Хапоэль Умм аль-Фахм», а на следующий день его ждала проверка «Хапоэлем Рамат-Ган» в 24-м туре чемпионата. Футболисты Берковича проиграли со счетом 0:3, и тренер объявил руководству о желании уволиться, так как он плохо знает персонал клуба и еще не успел построить команду. Боссы ответили на его просьбу согласием. Об этом сообщает Sport5.co.il.